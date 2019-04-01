〈區塊鏈大應用〉Tron與日本政府聯手 持續推動DApp的發展

區塊鏈平台 Tron 在聲明中表示，將與日本政府聯手，持續推動 Tron Dapp 在日本地區市場的可持續發展。

Tron 網絡目前是世界上最大的基於區塊鏈的去中心化應用程式 (dApp) 平台之一，為全世界的開發者和社區成員帶來區塊鏈技術開發平台與交流，同時協助開發合適的第三方應用。該平台支援智慧合約與大的吞吐量，同時也發行了加密貨幣 TRX。

Tron 也特別指出，在研發和推廣去中心化應用當中，技術團隊將嚴格的遵守該國的法律以及國際間的規範，如果任何 TRON dApp 違反日本法律當地法規，公司將會與日本政府合作提供必要的協助與支持。因此，開發人員在平台上進行 dApp 布署時也應當合乎規範。

此外，Tron 也進一步澄清了與賭博相關的 dApp 創建，並表達了遵守日本法規和相關政策的重要性。該公司表示將不會接受任何賭博 dApp 在該公司平台網路上出現，抑或是進入日本市場。該公司在聲明中期望日本開發商不要在其平台上部署任何賭博 dApp，同時 Tron 還建議創建賭博相關 dApp 的開發人員封鎖日本 IP 地址的用戶，以避免日本用戶中使用賭博相關應用程式。

據先前報導，Tron 上部署的去中心化投注平台 TronBet 每周獲利達到 4100 萬美元。此外，據傳該平台上的高級用戶已經至少下注 9800 萬美元，且前 20 位用戶短短一周內便下注了約 4.55 億美元。

另一方面，Tron 在去年收購了 BitTorrent，雙方將繼續開發分散式協議技術，以創造世界上最大的分散式生態系統，從而讓網路的資料權從大企業交還給個人。