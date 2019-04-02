英國議會再次否決所有提案 英鎊挫0.5%至本日低點

英國議會週一 (1 日) 再次未能就脫歐的下一步，達成一致的意見。國會議員進行了第 2 次的指示性投票，但依然無法從 4 個提案中，獲得多數的支持。

投票沒有法律約束力，政府不會被迫採納，但終究是個指引。先前首相梅伊 (Theresa May) 的脫歐提案，已經連續 3 次被否決。

如今梅伊最可能的兩個選項，一是再去要求歐盟延長脫歐期限，不然就是在沒有達成任何協議之下硬脫歐。梅伊預計週二上午與內閣成員見面，商議下一步具體行動。

(圖表取自金融時報網站)

英鎊在議會無法達成協議之下，兌美元迅速走低，下跌 0.5% 至 1.3031 美元。原本傳出關稅同盟案有望過關，一度使英鎊上漲 0.6%。

相較於上週 8 種選擇的指示性投票，週一減為 4 個選項，其內容也進行了一些調整。議會希望藉由支持一項特定的計畫，可以相互妥協，以結束政治僵局與不確定性，但最終依然失敗，部分提案獲得了更多的支持，但仍未達多數。

這次的 4 項提案包括：

一、關稅同盟—此案將允許英國在脫歐後保留關稅同盟的一種形式，這意味著英國將繼續遵守所有歐盟海關規定。最終的結果是 273 票贊成，276 票反對，是投票結果最接近的一案。

二、共同市場 2.0—這是一個非常「軟」的英國脫歐提案，意味著英國和歐盟將擁有非常密切的經濟聯繫。挪威就採用這種模式，非歐盟成員國，但卻進入歐盟單一市場。最終的結果是 261 票贊成，282 票反對。

三、二次公投 (確認性投票)—此案規定，議會批准的任何英國脫歐協議，都必須返回公眾進行「確認」投票。它沒有準確說明結果，只是讓公民在最終結果取得發言權。此案有 280 票贊成，292 票反對，是贊成票最多的一案。

四、撤銷第 50 條—此案尋求延長英國退歐，如果無法有所結果，要求總理先撤銷脫歐。此案結果為 191-292，是差距最大的一案。