中油：明起汽油漲0.2元、柴油降0.1元

台灣中油公司自明（1）日凌晨零時起汽油調漲 0.2 元，柴油調降 0.1 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 27.5 元、95 無鉛汽油每公升 29.0 元、98 無鉛汽油每公升 31.0 元、超級柴油每公升 25.9 元。

本週儘管市場耳語沙國將積極拉抬油價，但美國原油供應維持高檔壓抑油價，導致國際油價上下震盪，走勢接近持平。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 67.07 美元，較前週 67.57 美元下跌 0.50 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.015 元，國內油價依公式計算跌幅為 0.55%，惟國內油價連續幾週皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，未調足之差價悉由台灣中油自行吸收，依據油價公式計算，本週 92 無鉛汽油與柴油應調零售價分別為每公升 28.0 元、25.9 元，分別較上週公告零售價格各調漲 0.7 元、調降 0.1 元，但因調價仍須以亞鄰競爭國最低價為上限，故本週汽油調漲 0.2 元、柴油調降 0.1 元，汽油仍有 0.5 元的價格未反應。本週油價依公式計算跌幅為 0.55% 但汽油仍調漲，係因上週受亞鄰競爭國最低價調漲限制未調足，本週因亞鄰最低價上限有變動，故將部分未反應之價格予以反應。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。