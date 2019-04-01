泰山去年飲料銷售約20億元 今年目標希望兩位數成長

泰山 (1218) 去年推出《茶攤一條街》、Cheers 氣泡水等飲料銷售成長，泰山行銷副總雷松清今 (1) 日表示，去年飲料營業額銷售約 20 億元，今年希望能有兩位數成長。而去年泰山《茶攤一條街》與 COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄三家知名手搖茶品牌聯名合作，搶占冷藏包裝茶飲市場，上市短短 9 個月熱賣超過 800 萬罐，金額約 2 億元，其中與水巷茶弄的聯名產品「檸檬小紫蘇」更是創下當年度果汁類飲料新品銷售第一的佳績。今年，預期茶攤一條街銷量可突破 1000 萬瓶。



除了去年的 COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄三家手搖茶品牌外，今年「貢茶」及圓石都加入《茶攤一條街》，其中貢茶，推出「韓風起司草莓奶茶」。雷松清指出，今年《茶攤一條街》至少將有 5 家廠商一起合作。



此外，去年氣泡水市場大幅成長，雷松清表示，台灣氣泡水市場 2016 年僅 800 萬元，去年整體市場成長至 9 億元，而泰山的 Cheers 氣泡水去年市佔達三成，預計 5 月將推出新產品，泰山預估今年氣泡水業績也將有兩位數成長。泰山去年每股盈餘 0.98 元，擬每股配發現金 0.8 元。