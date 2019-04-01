【亞洲投顧】強勢整理 個股表現

亞洲投顧 2019年4月1號17點42分

◆盤勢分析

今天台股在美股續強及鴻家軍大漲帶動下，指數開高走高，穿越 10700 點；台股在季底作帳、陸股強勢拉升帶動市場情緒下，3 月最後一個交易日以大漲作收，台股連續 4 天在 5 日線以下進行整理，並回測 10 日線支撐後帶量突破且重回 5 日線之上，短期均線重新走揚，今天台股延續上周五強漲，指數持續走高，成交量能配合放大至 1530.57 億，盤勢延續震盪偏多架構，然而盤中台積電漲幅收斂收平盤，大立光與金融類走弱，終場加權只小漲 1.59 點，收在 10642.63 點。

上週五台股收了一根量出的長紅棒，且近四日的 K 線組合為整理後再突破的多方中繼執帶，本周易由多方控盤，進行強勢整理，整理區間可觀察 10550 ~ 10800 點。今日台股開高後收了一根長黑棒，雖為弱勢 K 棒，並未對多方結構造成破壞，多方格局未變。

以台股加權目前的位階看來，指數位於 10550 ~ 10800 點間，為多方延續區間，易由多方主導盤勢，逢回做多容易獲利。轉弱觀察點為 10550 點，跌破時走勢才易偏空。

許真逢 分析師

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