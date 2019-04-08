自己安排自己的善終，一張圖了解「預立醫療決定」流程

文／早安健康編輯部

《病人自主權利法》該怎麼簽署？預立醫療決定的程序為何？我們真的需要急著現在簽嗎？《病人自主權利法》於 2019 年 1 月 6 日正式實行，針對人生因老因病走到最後一個階段，在治療方法明顯無法讓人恢復健康，甚至產生額外痛苦時，可以有一個合法的過程，放棄無效的醫療處置，獲得平靜安詳的善終人生。

無所畏懼，自己安排自己的人生

在以下的真實案例中，我們將看到一位生命末期的勇者，決定貫徹「自己掌握自己命運」的意志，勇敢地提前為自己的人生最後一哩路，鋪好了平穩的道路，不再有遺憾：

江大哥向醫師述說著這幾天來身體的變化：解尿困難、站不太住、手一直抖、吞嚥感到困難、身體忽冷忽熱，也感覺記憶力有變差。醫師自己心裡有數，因為這是走向全面失能的情況，不用多久，江大哥就要臥床，需要他人 24 小時照料。

他是一個無論外表與性格，都是感覺很有行動力的人，就算氧氣面罩無法離身、身上插著引流管，病況看起來沒有進展。事實上，江大哥一直試著掌握自己的命運，即使生了這場大病，他也沒有全部放棄，任命運擺佈的感覺。

例如，他要求，從現在開始到後來，有需要他女兒簽名的種種文件，不用等到那一刻，現在都拿來給他自己簽，不必假手他人。

醫師很佩服江大哥，因為一般人在同意不實施急救階段，早已有如打了一場艱難戰爭般，不像他現在這種氣定神閒、沒有畏懼的樣子。

Step by Step 開始預立醫療流程

以下流程圖是以《病人自主權利法》規定的「預立醫療決定書」部份為主，這個部份的法律程序較為嚴謹，必須逐步完成。另外有關《安寧緩和醫療條例》部份，可隨同一起辦理。

電話詢問：整個過程如有任何疑問，也可以電話洽詢「安寧照顧基金會」：

《病人自主權利法》0800-008-545 《安寧緩和醫療條例》0800-008-520

來源：《早安健康》 2019 年 4 月

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