必學！重症2堂課：鼻胃管、胃造口

文／早安健康編輯部

「當摯愛親屬臥病在床，醫師建議放置鼻胃管時，究竟該不該同意？」知名作家瓊瑤認為放鼻胃管是對丈夫平鑫濤的折磨，但前妻的三個子女卻持相反意見，當時掀起兩方論戰，「鼻胃管」也成為熱門話題。

鼻胃管是什麼？

顧名思義，鼻胃管是一種導管，因為需從鼻子一路放入胃部，管長超過 100 公分都有，胸腔重症科醫師蘇一峰說明，主要是患者出現「吞嚥困難」的情形時會使用。

怎麼樣的患者可能會出現吞嚥困難？他表示，老化、失智、中風等，都會造成吞嚥困難，患者就容易嗆到導致吸入性肺炎，更嚴重還可能會需要插管，進加護病房。「此時我們就會建議患者使用鼻胃管，透過鼻胃管餵食，就不用自己吃東西。」

鼻胃管的缺點

1、造成患者不適

蘇一峰醫師透露，鼻胃管是會造成患者相當不舒服的醫療處置，經過口咽會有嘔吐、咳嗽反射，因此患者插鼻胃管時，通常都會出現咳嗽、嘔吐、乾嘔等症狀。

2、裝設過程困難

「不是醫師推鼻胃管就好，還需要病人配合吞口水，」蘇一峰醫師解釋，要順利裝置鼻胃管，需要患者配合醫師吞嚥鼻胃管，就像平常吃飯一般，將導管吞進食道中。

但問題在於，有些患者已經失智或中風，無法自行吞嚥，甚至會抵抗放置，就會以咳嗽、嘔吐等方式排拒鼻胃管，導致過程非常困難。加上鼻胃管一個月必須更換一次，因此患者每個月都必須重複痛苦的過程；而有些患者因為鼻胃管造成不舒服，會自行將導管拔除，同樣又得經歷一次痛苦的重放鼻胃管的過程。

3、易造成鼻腔受傷

蘇一峰醫師說明，鼻胃管放久了容易造成鼻腔受傷，包括鼻腔壓瘡、潰瘍、出血等；放置過程也可能桶到鼻腔黏膜造成流鼻血，「其實是相當不舒服。」

胃造口是什麼？

胃造口，是透過手術或內視鏡在腹壁上打洞穿孔至胃內，擺置一條胃造廔管，作為長期灌食之用。蘇一峰醫師表示，胃造口的好處在於施行時患者幾乎沒有感覺，「有時候病人一邊看電視，我們一邊就完成了。」

比起鼻胃管，胃造口手術較舒適

雖然相較鼻胃管，胃造口聽起來對患者負擔較小，台灣目前使用率卻不高，蘇一峰醫師提及，原因在於錯誤迷思。許多人聽到「胃要打一個洞」，心裡就難以接受，因此傳統鼻胃管仍然是多數人的選擇。

蘇一峰醫師說，如果患者的鼻胃管並非暫時性的，要放置半年、一年，甚至更久，通常會建議以較舒適的胃造口、胃造廔手術替代，「而且對病人而言也是比較有生活品質的選擇。」

來源：《早安健康》 2019 年 4 月

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