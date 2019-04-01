【豐銀投顧】台郡果然創下新高 Q2還有哪些強勢股？

◆盤勢分析

早在今年 2 月 13 日，筆者就在鉅亨網的此專欄中推薦過 6269 台郡這檔股票，不知大家可否記得？記得當時筆者是這麼說的:「可以注意近幾年在 PCB 產業中，尤其是軟板部分，原先由日廠掌握的市場，逐漸被台廠接管，業者表示，主要還是因為日本 PCB 業者在經營上，比較難以配合蘋果時常因市場波動變化的拉貨節奏。台廠在這方面的彈性則遠遠優於日廠，加上產品技術已經追趕上蘋果的高規格需求，市佔率逐步提升，讓臻鼎、台郡等台灣軟板大廠的營收規模在這幾年有飛越性的成長。因此 PCB 族群如 6269 台郡、5469 瀚宇博就都是可以留意的標的」，如今二個月去了，台郡果然從當時不到 80 元的股價，經過震盪、洗盤、今天終於創下今年新高來到 96.5 元。實在令人高興，當天筆者的文章標題為: 「推動股市向來不是技術面」，有興趣人不妨可以自行 GOOGLE 查證，就可知筆者所言不虛。

這樣的結果其實筆者毫不意外，縱然這檔股票中間屢有震盪，但我們始終堅持看好，是因為從產業面來選股必定是正確的！除此股以外，筆者之前也推薦過 3105 穩懋、2454 聯發科、2395 研華… 也都屢創高點。因此筆者認為，只有從產業面來選股，才是真正的王道。今天大盤創高之後隨即下跌，其實光是鴻海漲停就貢獻了 43 點左右，如果沒了鴻海，大盤今天其實會跌蠻重的。成交量爆大其實也是假象，因為這中鴻海就成交了快 17 萬張。因此今實上多空今天才剛開始正式交手，依目前來看，大盤最大的壓力區會落在 10750-10800 這個區間，因為到了這個位置，想解套的賣壓會傾巢而出，因此屆時手中有期股多單部位的人，都應該先出場為宜。另外從第二季開始也會有新的股票可以操作，有些是新題材、有些是舊題材等好買點，我們都會一一為您掌握，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師