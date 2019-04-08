【文 / 住展雜誌】

春秋時代，國力強大的楚國出兵攻打一個名叫『絞』的小國。楚國兵強馬壯，絞國吃了敗仗之後自知不敵，就向楚國投降。絞國國君在自己城池下，與楚國簽訂投降條約，並認楚國為宗主國，以後所有事都要聽楚國的吩咐，史書稱之為『城下之盟』。

城下之盟是一種極為羞辱敗方的行為，因為高高在上的領導人必需在自己城下、所有老百姓面前，公開向勝方投降，而且承認自己是小弟。

但城下之盟還不是恥度最高的。楚國又去攻打鄭國，仗都還沒打，鄭國國君上半身赤裸、牽著一頭羊，站在城門前迎接楚國軍隊，意思是『我放棄尊嚴投降，還牽著羊來犒賞要打我的人，向敵人請罪，只要楚國願意退兵，什麼條件我都答應』。

楚王接受了，而且主動退兵。但鄭國國君卻贏得楚王的尊重，因為楚王知道，鄭國國君不是貪生怕死之輩，而是為了保護老百姓，才作出這種犧牲。

不管是國家間的對立、或是商場上的爭鬥，都避免不了『焦土之戰』與『城下之盟』兩者的選擇難題。

我們可以看到，中、美貿易大戰一開始，中國誓言與美國進行焦土之戰，到後來一退再退，幾乎接受美方多數要求。兩方作出任何抉擇的好壞，我們無從評論。但我們必需一再提醒投資人，貿易戰會高度影響到台灣經濟與房市。

本期「二○一九房市豬羊變色？」報導中，業界行家也針對貿易戰提出示警，讓您暸解貿易戰與國內房市的牽扯，這將是今年房市最重要的焦點與風險。

除了外部重大因素之外，房地產政策面與政府重大開發案也不能忽略。本期企劃的「都更路障排除 一路坦途？」、「雙子星有戲 五地豬市大吉」，從多層面解析對整體、或個別區域房市有什麼影響，是利多還是利空？一看就清楚明白。

很快的，房市即將進入每年最熱鬧的『三二九檔期』，本刊「購屋漫遊」單元提供北台灣最完整的建案資訊，讓您掌握最新消息，不會錯過好房子。祝您賞屋愉快！

本文摘自 2019 年 3 月 10 日出刊之《住展雜誌》442 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「2019 房市豬羊變色？」、「都更路障排除 一路坦途？」、「政府合建案竟是房價毒藥！」、「房價反彈關鍵報告」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 442 期

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