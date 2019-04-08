開放場域設計 進落井然有序 打造美學與實用兼備的親子居家空間

【文 / 住展雜誌】

灰米系休閒人文風，既對比又互相交融；各個空間既有自己的個性，又如交響樂彼此和鳴協奏。

位於板橋實踐路新板生活圈的「永雄卓閱」，近距坐享新板特區國際板塊，透過捷運板南線府中站與五鐵共構的板橋站一站相連，並緊鄰縣民大道主要幹道，連結台六十四、六十五快速道路到國道一號三號，便捷交通掌握大台北都市脈動。

此外，亦同時坐擁中山路新板商圈的熱鬧繁華，與介壽公園、板橋體育場、板橋第二運動場、新板萬坪都會公園等健康休閒場域；還有忠孝國中、後埔國小及實踐國小等九年一貫學區，以及國泰市場、後埔市場、重慶黃昏市場等採買據點，未來更有新北首座結合生態永續與軟體研發的遠東通訊數位園區進駐，發展前景十分看好。

對曾遠赴洛杉磯加州大學取得結構工程專業、現任永雄建設機構董事長特助的劉朝凱來說，「永雄卓閱」不僅是先天的環境條件優越，在室內規劃上更有許多令人激賞的思維，「居家空間最重要的設計條件，是為了讓人們能放下外面世界的一切，無憂無慮地回到只屬於自己與家人的親密時光，這也是我們對『永雄卓閱』所有空間設計的基本要求。」

基地面積廣達一千三百坪的「永雄卓閱」，為樓高二十九層的雙塔形式建築，空間上則有二十八、四十至六十五坪等多種規劃。本次設計與裝潢單元由劉朝凱特助帶領讀者體驗的Ａ６戶空間，是由新銳空間大師宋欣娟所設計，坪數約四十六坪的三房、兩廳、兩衛浴格局，「就這個坪數的主要客群來說，大多是新成家或小孩子剛出生的，親子空間與公私領域的拿捏就成為主要的考量點。」劉朝凱以使用者的角度，點出對這個空間設計的初衷與期盼。

融合多種元素 打造自在與大器兼備的歡聚場域

「有些人習慣在家裡佈置一些人生格言來激勵自己，但我覺得既然都回到家了，從進門開始就是要讓自己覺得舒服與放鬆。」這是劉朝凱對踏入居家空間的第一個要求；而Ａ６戶空間的獨立大玄關，以柔和的燈光釋放日常的喧囂，開啟了回家的第一道溫馨，連劉朝凱都掩不住輕鬆的情緒。

客餐廳一體的動線連結景觀陽台的大片落地窗，不僅放大視覺感，更讓質地溫潤的木地板，亮白色的 L 型沙發，與特選的交錯式茶几，在戶外微動的光影灑落下展現人文與自然結合的雅緻；亮白的電視牆與書櫃，搭配深色系的餐桌椅，深淺的律動交織出宛如國際精品的經典奢華與豪門大器，成就主人與家人或親友歡聚的公共場域；「可能從小受我父母親的影響，我也喜歡家中常有人來聚會聊天的感覺，有人就有興旺，所以一個家的公共空間設計對我來說很重要，而在這點上設計師的確做到了我們業主都夢寐以求的感覺。」劉朝凱說道。

開放設計層次分明 完美提升親子間的感情溫度

「客餐廳雖然能氣派迎賓，但在臥房等私人領域上，我就希望能有不一樣的氣氛，一種專屬於自己與家人的自在，就算一整天待在家裡也覺得很開心。」劉朝凱點出了他對居家空間的第二個期盼。而在這個需求上，設計師利用餐廳做為整體空間的中軸心，餐桌後方的兩條廊道，一條通往宛如時尚伸展台的創意廚房空間與採光充足的工作陽台；另一條則通往家人私領域的三間臥室。

透過內縮且半開放式的隔牆設計，搭配玻璃展示衣櫥與一架白色的電子琴，讓兩間次臥室巧妙串聯成獨一無二的親子空間，打破疆界卻又進落有序，彰顯出設計師對空間尺度的精準掌握。「有了這樣的空間，可以安心的陪伴孩子遊戲或閱讀，玻璃櫃也可以展示孩子的各種收藏品或學習作品，讓孩子擁有安定感與自信心，就成為給孩子最好的成長禮物與回憶，這部分也正是許多來參觀的客戶最欣賞的規劃。」而走廊底端的主臥室與獨立衛浴，同樣採用深淺交錯的色系呈現休閒人文質地，開放收納設計讓空間使用效率極大化，實用又兼具美學品味。

精湛的設計背後 還有許多看不見的堅持

劉朝凱強調，即便樣品屋的設計與日後實際成屋的空間狀況，會隨客戶的需求而有所調整，但是不變的是永雄建設對使用細節上的苛求。例如將樓板加厚到超越業界標準的十八公分，藉此強化結構安全與隔音效果；還有在建材上的設計選用，以及在裝潢時預留維修孔等等，都將根據客戶不同的需求逐一逐項檢討。

「因為隨著生活不斷的演進，人們對於居住空間要求不再只以幾房幾廳做為唯一考量，所以除了宋欣娟設計師精彩的空間規劃之外，我們更在意客戶使用五年、甚至十年之後的滿意度。」劉朝凱以專業工程人的角度，娓娓道來永雄建設在宋欣娟設計師精湛的空間規劃背後，那些看不見的堅持與承諾。

建案名稱：永雄卓閱

區 域：新北市板橋區

房屋類型：樣品屋

房屋戶別：A6

坪數大小：46.61 坪

室內格局：3 房 2 廳 2 衛浴

投資興建：永雄建設機構─榮泰開發建設

企劃銷售：甲桂林廣告

地 址：新北市板橋區實踐路 58 號

洽詢電話：02-8951-9488

更多資料：https://www.skytower.com.tw

本文摘自 2019 年 3 月 10 日出刊之《住展雜誌》442 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「2019 房市豬羊變色？」、「都更路障排除 一路坦途？」、「政府合建案竟是房價毒藥！」、「房價反彈關鍵報告」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 442 期

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