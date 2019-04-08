量先價行有影嘸？ 新建案成交量大增逾萬戶

【文 / 住展雜誌】

房市回溫係金咧！去年新建案市場成交熱絡，銷售率快速攀升，直逼多頭邊緣。如果「量先價行」理論成真，今年房價可望持續反彈。

去年房市買氣篷勃，不僅中古屋市場交投火熱，新建案買賣也是熱鬧滾滾。據住展雜誌最新統計，北台灣去年新建案平均銷售率持續成長，年銷售率升抵至四十六％，已經快近逼多頭市場的水準。

回到多頭 只差四％

住展雜誌統計，北台灣於二○一八開賣的新成屋、預售屋建案，總共規劃戶數共九二九三四戶，扣掉地主戶、建商保留戶、股東關係戶等分回戶後，釋出市場的可售戶數為六三八四五戶，當年度總計成交二九二二四戶，剩餘戶數為三四六二一戶，年度平均銷售率約為四五點七七％。

與一七年相比，則一八年新建案平均銷售率成長將近八個百分點，年度銷售率已連續兩年正成長，且已經逼近多、空分界線的五十％。假如未來年度銷售率回升至五成以上，意味著房市正式告別空頭市場。

成交量暴增 年增逾六成

如果從成交戶數來看，一八年新建案共計售出二九二二四戶，比一七年同期售出一七三五五戶，暴增了一一八六九戶，年增幅高達六十八％，遠比銷售率數據更漂亮。成交戶數激增，代表去年買氣揚升的力道比想像中更強勁。

但若看未售出的剩餘戶數，則一七年剩餘戶數為二八六四五戶，但一八年剩餘戶數卻增加至三四六二一戶，意味著餘屋賣壓並未消失。

突破五成 竹市最神

北台灣各縣市新建案銷售率，以新竹市表現最為突出，年度銷售率高達約五十九％，與多頭時期無異，也是北台灣銷售率唯一突破五成的縣市。

新竹市去年買方出手意願高昂，應與電子科技業景氣欣欣向榮有關。而在各行政區中，以東區銷售率最佳，高達約六十八％，其次為香山區約六十四％。

東區二字頭、香山一字頭的相對低單價，獲得新竹買方青睞。雖然新竹市銷售率出色，但買方接受度最高的價位在三十萬／坪以下，若是房價超過三十萬／坪的建案，買方接受度偏低，因此高價案較多的北區，銷售率反而最差，甚至不到五成。

北市大成長 新北較溫吞

在大台北的部份，銷售率平均約為四十六％，差距不大。但以台北市成長力道較強勁，銷售率由一七年的三十三％躍升至四十六％。

台北市以萬華、中正、大同、松山、士林與南港表現較出色，銷售率均逾五成，而大安、內湖則以三成多敬陪末座。

新北市的土城、三峽、蘆洲與泰山等區較優異，銷售率均攀至六成以上，反觀淡水、八里、三芝與瑞芳等位置較偏的行政區，銷售率均不到三成，表現相對遜色。

唯一負成長 基隆要加油

北台灣銷售率最低者為基隆市，銷售率僅約三十三％，更是北台灣唯一一個銷售率負成長的縣市，從一七年的四成多降至三成多。不過，因基隆去年供給量極小，賣壓也不大，房價並未因銷售率走低而下挫。

雖然去年新建案銷售火熱，但今年台灣經濟情況較為嚴竣，預期銷售率若能維持與去年相同，就算是好表現了。

本文摘自 2019 年 3 月 10 日出刊之《住展雜誌》442 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「2019 房市豬羊變色？」、「都更路障排除 一路坦途？」、「政府合建案竟是房價毒藥！」、「房價反彈關鍵報告」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 442 期

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