眾達-KY去年EPS 4.5元 2019年營運重回成長

眾達 - KY(4977)2018 年受到 32G 單通道光收發模組延遲出貨影響，公布稅後淨利 2.58 億元，每股盈餘 4.50 元，均較 2017 年略微下滑。眾達表示，影響 2018 年營運表現的不利因素都已排除，去年 12 月起業績恢復高成長，更維持高成長 32G 單通道光收發模組將是帶動今年業績穩定成長的動能之一，100G、400G 等超高速光通訊模組產品已準備就緒，今年有機會看到業績貢獻。2018 年全年合併營收 19.31 億元，稅後淨利 2.58 億元，每股盈餘 4.50 元。眾達表示，整體營運表現較 2017 年略微下滑，主要受到 32G 單通道光收發模組延遲出貨，但影響 2018 年營運表現的不利因素都已排除，繼去年 12 月合併營收達 2.1 億元創下歷史新高後，今年 1、2 月年增率仍分別達 34.9% 與 49.4% 的高成長表現，亦均創歷史同期新高。



眾達表示，已開始正常出貨的 32G 單通道光收發模組，會是帶動今年業績穩定成長的動能之一，公司看好可望逐季增溫，公司亦已在 100G、400G 等超高速光通訊模組產品準備就緒，預期在 5G 行動通訊基礎建設啟動，以及全球巨量資料中心 (Hyper-scale data center) 擴建下，於今年有機會看到業績貢獻。



2019 年展望樂觀審慎，眾達強調，在頻寬需求趨勢下，將帶動全球高速光通訊模組市場發展，可望是主要受惠者之一，公司亦持續與上游關鍵零組件開發業者與終端電信暨網路設備商保持密切合作關係，期能在 5G 行動通訊與超高速光通訊模組市場商機上不缺席。