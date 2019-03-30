果迷哭哭！蘋果正式取消 AirPower 項目

2017 年秋季發表會上，蘋果首次亮相無線充電板 AirPower，如今驚傳跳票！週五 (29 日) 蘋果罕見發表聲明，由於 AirPower 無法達標，正式取消 AirPower 項目。

蘋果硬體工程高階副總裁 Dan Riccio 週五 (29 日) 於聲明中寫道：「經過多方努力得出結論，AirPower 無法達到我們訂定的高標準，因此取消了 AirPower 項目。我們對期待此產品發布的客戶深表歉意。我們仍相信未來是一個無線的世界，並致力於推動無線體驗發展。」

蘋果在此前宣稱，AirPower 將成為蘋果第一款無線充電器，能支援 iPhone、Apple Watch 和 AirPods 在內的多款設備同時充電。

蘋果宣稱，AirPower 能同時為多款設備充電。(圖：AFP)

AirPower 原定 2018 年正式上架，但蘋果卻遲遲不見動靜，著實讓果迷望穿秋水。

AirPower 無法上架的消息眾說紛紜，一說是 AirPower 名稱遭人搶先註冊，但後來蘋果購買 AirPower 商標，故排除此因，還有一說是，蘋果無法解決 AirPower 過熱問題才遲遲無法量產。

上週蘋果官網推出一系列新品，全新的 iPad mini、iPad Air 以及新 AirPods 耳機，再度未見 AirPower 的蹤跡，但陸續出貨的新 AirPods 意外露餡。

新 AirPods 無線充電盒包裝上，印有可在無線充電板上充電的圖示，這讓果迷為之振奮，認為史上跳票最久的 AirPower 離上架真的不遠了。

如今，蘋果官方正式取消 AirPower，預料將讓足足等了近 19 個月的果迷大失所望。