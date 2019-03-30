美股盤中─中美貿易轉趨樂觀 S&P 500可望創十年最佳單季漲幅

美國股市週五中場上漲，華盛頓與北京的貿易談判進展再度樂觀，為市場利多。華爾街本季表現亮麗。

台北時間 00:34

道瓊工業平均指數上漲 152.51 點或 0.59% 至 25869.97。

Nasdaq 指數上漲 42.62 點或 0.56% 至 7711.79。

S&P 500 指數上漲 12.42 點或 0.42% 至 2827.86。

美國官員說，中國在系列議題上提出的方案，較以往大幅改善，包括強制技術轉讓。財政部長梅努欽週五亦說，昨晚在北京，他與中國貿易官員的晚宴，成果良好。雙方重啓協商，有望結束貿易爭議。

過去一年，全球最大的兩個經濟體相互向對方數百億美元商品加徵關稅，重創了金融市場，亦壓低了企業與消費者信心。

中國股市今日大幅上漲，上海綜合指數上漲 3.2%，漲勢領先。

本季以來，S&P 500 上漲了 12.3%，可望創下自 2009 年第三季以來，最佳單季漲勢，亦創下自 1998 年以來，最佳第一季漲勢。

本季至週四收盤為止，道瓊上漲 10.3%，創 2013 年以來最佳開年走勢。Nasdaq 則可望創下自 2012 年第一季以來最佳單季漲勢。

本季的漲勢，獲得三項因素的支撑。1. 自耶誕夜低點強勢反彈。2. 中美貿易談判樂觀增加。3. 聯準會 (Fed) 的貨幣政策立場大幅反轉。

但全球經濟數據持續惡化，對經濟減緩的擔憂，為股市的漲勢澆了冷水。全球債券殖利率下降，美國 10 年期債券殖利率觸及 2017 年 12 月以來低點，並低於 3 個月期債券殖利率，為自 2007 年以來首度出現此一現象。此即所謂殖利率曲線倒掛，為經濟衰退的初期訊號。

但分析師說，美國經濟可能軟著陸，尤其若 Fed 按兵不動。若到年底通貨膨脹依舊良好，Fed 也仍不再升息，屆時相信不會出現經濟衰退。