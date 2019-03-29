【先進全球投顧】台股個股推薦

本週大盤

本周同時收週線: 以 2019/03/29 這週來看，開: 10535.12 高: 10641.04 低: 10458.79 收: 10641.04 量: 524.8K 漲跌: 1.97。 與月線 2019/03/29 這週來看 開: 10385.25 高: 10667.94 低: 10204.21 收: 10641.04 量: 2.2M 漲跌: 251.87

從以上數據來看，三月台股如沐春風，權值股的表現平穩，電子金融輪漲，傳產也有突出表現，類股先不著墨，目前各大上市櫃公司發布 2018 年總損益時期，官股本周連續買超，主力護盤台泥 5.37 億元、台積電 5.28 億元，其次是國泰金 3.54 億元、南亞科 2.43 億元，而富邦金、上銀、國巨、中鋼、國際中橡、新光金等也都超過 1 億元水準。台股基本面目前平穩，美股與陸股的表現也仍然恢復上升趨勢中，有利台股四月表現，長假之前的最後幾個交易日，預期會有部位調整的換手現象。

本週推薦名單

群聯 (8299) 續推

自從 3/15 推薦群聯後，已經發動，目前長期趨勢轉多，2018 財報淨利每股 21 元，目前股價 300 左右，有機會創高。端看配息的發布來看後續發展。

大聯大 (3702) 續推

2018 年淨利每股 4 元以上，股價本週維持在 40 左右，突破月線障礙，有機會上攻，股性較為平穩，為投組中的中長期核心標的。

台化 (1326) 買入

配息率平穩，高點回檔後開始反彈，今日突破週線趨勢關卡後，有機會參與一段上升。

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