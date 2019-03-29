聯德-KY去年獲利登頂 今年伺服器應用為成長主要動力

沖壓件廠聯德 - KY(4912-TW) 去年納入蘋果供應鏈後，全年營收以 60.43 億元創新高，全年每股純益 9.67 元，也創新高；聯德 - KY 今年看淡手機及車用市場的成長力道，但伺服器應用及新切入的健身器材，表現可望強勁。

聯德 - KY 今 (29) 日公布 2018 年財報，並召開業績發表會，去年營收 60.43 億元，毛利率 21.28%，年增 0.77 個百分點，稅後純益 3.82 億元，創新高，年增 28.18%，每股純益 9.67 元；而先前聯德 - KY 董事會已決議配發去年股利 4.5 元，包括每股 2.5 元的現金股利及 2 元的股票股利。

聯德 - KY 去年營收結構中，3C 電子類占 64%，年增 8 個百分點，主要來自蘋果手機沖壓件需求帶動，而汽車零組件類則占 28% ，年減 7 個百分點，但今年則因手機市場消費力道減弱，看淡手機及車用市場的成長力道；相對聯德 - KY 在伺服器機櫃散熱、滑軌技術受到客戶重視，加上在 5G 及雲端資料中心的市場需求下，今年將成為挹注成長的重點項目。

聯德 - KY 與新創公司 TONAL 合作健身器材，並獨家負責機構件製造組裝，產品去年第 3 季在美國上市、第 4 季量產、行銷，去年已出貨 1000 台，法人預估，今年聯德 - KY 出貨可望以倍數成長。