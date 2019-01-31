聯德控股上季大賺逾半個股本 超越前三季總和創高 全年EPS 10.27元

精密金屬零組件廠聯德控股 - KY(4912) 公告去年度自結獲利，儘管 12 月營收獲利較上月顯著下滑，但全年仍大賺逾一個股本，EPS 達 10.27 元。聯德控股 - KY 產品線多元，包括 3C 產品的電子零組件以及散熱產品、車用電子零組件產品以及伺服器導軌也是貢獻業績的一環。近兩年該公司業績大幅成長，去年合併營收突破 60 億元大關，年增率高達 43%，連續兩年創下歷史新高紀錄，毛利率也重回 2 成以上。



該公司週三 (30 日) 封關日晚間公告去年自結獲利狀況，12 月營收 5.76 億元，較上月減少 22.81%，年增達 41.9%，12 月營業利益為 0.55 億元，稅前盈餘 0.45 億元，EPS 0.96 元。



累計全年營業利益 5.9 億元，年增率達 73%，稅前盈餘 5.34 億元，年增 35.5%，全年獲利突破一個股本，EPS 達 10.27 元。其中，第四季營業利益 2.47 億元，稅前盈餘達 2.45 億元，少了前兩季的匯損衝擊之下，EPS 達 5.23 元創高，單季賺半個股本，超越前三季總和。