築地市場再開發案 新添「食文化」要素

針對已於 2018 年 10 月 6 日結束營業的東京築地市場的再開發問題，東京都在週五 (29 日) 上午在東京都廳內召開了相關局長會議，並在築地市場再開發案的方針上作出了正式決定。基本上將延續 2019 年 1 月所提出的草案，以國際型會議場所作為再開發的主軸，並在其中加入了日本「食文化」的要素。

小池百合子知事在會議後的記者會上表示，「包含了飲食文化以及當地的潛力在內，對於開發已作出了明確的方向」。這也讓築地的再開發計畫「向前垮了一大步」，他補充說道。

日本東京的大家長，東京都知事小池百合子過去曾在 2017 年 6 月時，於東京都的議員選舉前打出「守護築地，活用豐洲」的口號，提出要將築地改造為「具備『食的主題公園』機能的新市場」。

築地市場舊址占地廣達 23 公頃 (圖：AFP)

東京都也在 2019 年 1 月研擬了一份草案，並對外公開草案內容，廣徵市民意見。然而在草案中，過去小池所提出的機能並未包含在其中，因而引起築地的相關業者及在野黨的不滿，並在 3 月 28 日結束的東京都議會定期會議上批評小池百合子違反公約。

因此這回小池在開發案的方針當中，加入了飲食文化的相關要素，也被視為是在相關議題上作出了善意的回應。

具有 83 年歷史的東京築地市場，在 2018 年 10 月搬遷到豐洲新址之後，在舊址的 23 公頃土地將於 2020 東奧、帕奧期間作為停車場的使用。而在那之後的使用方式，也將階段性的來作開發。目前則規劃有國際型的會議中心及飯店，以及具備集客能力的大規模設施等。