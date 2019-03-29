成功者的書櫃跟你不一樣！3 招打造高坪效書櫃，讓腦袋跟著升級

文 / 《經理人月刊》高士閔

每次一進書店，絕對不會空手而歸的人，應該都會有「家裡書太多」的困擾。《想要買馬車》作者鹿島茂也是，他甚至有「書塔」疊太高，抽書時一不小心被書砸到頭，縫了好幾針的經驗。

鹿島是日本重量級的法國文化研究專家，他的書房約 8 坪大，四面牆上都是高度直通天花板的書架，但書依舊愈疊愈高，直到滿出來。後來，他想了一個辦法，買「移動式書架」，下面有四個輪子，可以移來移去。然而，這只是讓鹿島短時間安心而已，過了幾個月，因為書架上的書太重了，根本推不動，問題又回到了原點。最後，鹿島甚至在他的專欄求救：「如果有辦法，拜託告訴他！」

對於愛書的人而言，書太多捨不得丟是一個問題，該怎麼整理，我們也許可以參考日本微軟（Microsoft）前總經理成毛真的意見，

書櫃就是人的「外接式大腦」，所以必須「一目了然，保留兩成空間」。

把書立好排放，是讓人知道自己什麼領域的書看太多，又缺乏哪些知識；保留空間，則暗示人還有成長空間。兩者相加，能收整已知、激發求知欲的效果，讓人積極往目標努力。

打造最高坪效的書櫃，讓腦袋跟著升級

書櫃雜亂無章！怎麼辦？

1. 舊書整理

整理舊書架，要把書一本不剩的堆在地上，之後再一本本決定要不要放回書架。從書架上整理，難以判斷書要不要留。

2. 新書擺放

剛買的新書，不用書架，只要疊在人們常待的地方，像起居室、電視機前的沙發，勾起閱讀欲望。

3. 主要書區

商務人士一定要關注科學、歷史、經濟，因為這 3 種分別關注人類的過去、現在和未來。其餘幾格，依照喜好即可，像哲學、音樂、美術等。

剛從新書區到主要書區的緩衝，重點在不要超過後方書籍高度的一半，如此既可看到後方書籍，又方便移動新書。

Tips

拿掉書腰可讓書架變得更清爽，不會看起來感覺很亂。

圖片來源 /《經理人月刊》 賴威瑜

（本文取材自：《成功人士為什麼這麼在意書櫃？》，大是文化出版；《麻理惠的 S 整理魔法》，方智出版；《衝動購物日記》，麥田出版））；經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 2 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 2 月

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