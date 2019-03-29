如何快速精進英文能力？兩大學習重點，專給來不及從頭學起的你

文 / 《經理人月刊》張玉琦

職涯發展到了穩定階段，也許你會認為，英文程度只要能應付工作需求即可，甚至如果現在的工作用不上，也不必特別加強。不過，日本上班族的處境卻非如此。

愈來愈多日本企業對英語的要求日益提升。除了當公司聘請外籍高階主管，員工勢必得用英文向上彙報之外，已有不少公司將多益成績作為升遷條件之一，樂天和迅銷集團（Uniqlo 母公司）更直接將英文訂為官方用語。

隨著日本政府修正法案，擴大引進外國人才，加上訪日的外國人日漸增加，估計到了 2020 年東京奧運時可達 4000 萬人，日本蘋果公司前社長山本賢治說，日本已經到了英文成為「必需品」的時候。 當使用英文的急迫性增加，如果基礎不好、來不及從頭學起，怎麼做才能快又有效？

1. 學「專業領域」用得到的英文就好

在日本宏碁（Acer）工作的谷康司說，外資企業要求的英文能力其實沒有想像中的高，因為在會議和商務場合裡的話題、內容和模式都很固定，只要熟練使用頻率很高的片語，談話時專注聆聽、理解，加上手勢動作等，就能減少很多溝通問題。

山本說，他是到了 40 歲之後才體悟到，學英文只要聚焦在自己的專業領域就好，想要用英文跟外國人「閒聊」，反而更困難。「閒聊指的是不管任何話題都能侃侃而談，其實一點都不輕鬆。」特別是年過 40 之後記憶力退化，如果還想廣泛接觸專業領域之外的英文，反倒有點不切實際。

2. 加強英語的聽與說

谷康司認為，學英文一定要自我要求的能力就是聽力，「不是用耳朵認識的字彙，就沒辦法說得好。」為了鍛鍊英語耳，他建議聽英文的廣播電台，「就算一開始聽不懂，耳朵也會漸漸習慣。」

「快速朗讀」 則是山本給的建議，他說，坊間的英語補習班老師都會刻意放慢速度把話講清楚，但那不是實際上會話的速度，所以自己練習朗讀時，要盡可能講快一點。

考取美國會計師執照、現服務於雪板公司 Burton Japan 的須川尚美也認為，快速朗讀是提升英語力的關鍵。當朗讀能力提高，其他能力也會跟著變好，因為你能更快理解讀到、聽見的英文，口說能力也會進步。

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（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 2 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 2 月

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