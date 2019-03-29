手機毒害了你多少？6 步驟追蹤、改善，不再讓「螢幕通知」奪走注意力

文 / 《經理人月刊》高士閔

想戒斷頻繁看手機的行為，首先得盤點你把時間花在哪裡。以 iPhone 為例，你必須先更新作業系統至 iOS12，該系統內建追蹤手機使用時間功能，只要打開「設定」，找到「螢幕使用時間」，便能看到過去 7 天，你平均花多少時間滑手機、最常使用哪些 App。

Step 1

在螢幕使用時間頁面，你可以看到今天使用了多久手機，哪些 App 占據你多少時間，但決定要停用哪些應用前，先點「高富帥（使用者名稱）的 iPhone」。

Step 2

在此頁面，可以看到過去一周的數據整理，相比單獨一天的 App 使用狀況，這更符合真實使用現況。往下瀏覽，點擊花太多時間的 App。

Step 3

假設你認為花太多時間使用社群媒體，點入 Instagram 可以看到過去一個星期使用 Instagram 的情況。往下滑，點入「加入限制」。

Step 4

進入圖示頁面後，可以選擇 App 的限制使用時間。假如設定 15 分鐘，表示你使用這個 App 15 分鐘後，手機會提醒你該停止使用。

Step 5

另一種干擾不是你主動用手機，而是 App 一直彈出「通知」，吸引你查看。此時，從數據整理頁面滑到底，就可以看出哪些 App 最常誘惑你中斷工作。

Step 6

進入圖示頁面後，把最上面的「允許通知」關掉，之後這個 App 就不會一有動態消息就顯示在手機螢幕上，避免你受到「登登登」（訊息提醒）的干擾。

圖片來源 / shutterstock

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 1 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 1 月

更多精彩內容請至 《經理人月刊》