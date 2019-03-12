汽車銷量滑坡依舊 穆迪降汽車業展望至「負面」

信用評級機構穆迪 (Moody’s) 昨 (11) 日發布報告表示，受制經濟增速放緩等因素，2019 年全球汽車需求將持續萎縮，並將汽車業展望由「穩定」調整為「負面」。

穆迪下調 2019 年全球汽車銷量至 0.5%，遠低於此前 1.2% 的增速預估，並表示上半年汽車銷量將持續下滑，然而下半年將有所緩解，預計 2020 年增速可能反彈至 0.8%。

穆迪表示，輕型汽車受到的衝擊是造成全球汽車銷量下滑的主要原因，短期內難以從去年底的銷量滑坡中恢復，因此該公司下調 2019 年全球輕型汽車銷量預期超過一半。

從美國市場來看，穆迪指出，受融資環境惡化影響，預計 2019 年美國汽車銷量將下滑 3%。市研機構 Autodata 2 月的數據顯示，美國汽車業季調後年化銷售量為 1660 萬輛，低於分析師預期，且連續 2 個月跌至 1700 萬輛以下，創下 18 個月來最差銷量，其中又以 SUV 銷量下滑最為明顯。

除了美國市場表現不如預期外，全球市場表現亦不樂觀。

歐洲汽車製造協會 1 月公布數據顯示，歐洲汽車銷量去年下滑 0.04%，為 5 年來首次，其中，義大利新車銷售下降 3.1%，德國下降 0.2%，英國新車銷量更是下滑 6.8%，創下 2008 年金融危機來最大年度跌幅。

至於中國市場，根據中國汽車工業協會 1 月數據，2018 年中國汽車總銷量為 2808 萬輛，為近 30 年來首次出現年度下滑。