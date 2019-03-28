扶植新創 資誠推創業成長加速器三步驟 助產業茁壯

為扶助新創產業發展，資誠 (PwC) 今 (28) 日宣布成立「PwC’s Scale-up 創業成長加速器」，鏈結台灣新創企業、政府機構、投資人、大型企業及育成單位等生態圈夥伴，建立國際化資源的平台機制，輔導潛力新創企業走向規模化經營。

PwC’s Scale-up 的輔導主要分為三個階段，第一個階段與加速器、育成機構、產業公協會、政府輔導部門合作，遴選培育優質新創企業，第二階段開始進行募資與規模成長能力評估，這個階段即邀請天使投資人與投資機構參與評估，提早辨識獲投潛力。

另外，第三階段則是依新創個案狀況，針對獲投後管理與規模成長進行 6 到 24 個月不等的加速輔導，以順利銜接下一輪的資金。

資誠表示，PwC’s Scale-up 創業成長加速器聚焦「厚創新」與「後加速」，著重具研發與高技術導向的新創企業，產業領域則是聚焦於金融科技、生技醫療、數位經濟、智慧製造與高附加價值材料等。

資誠聯合會計師事務所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，新創企業創業不見得能夠持續走向規模化經營，原因在於創業除了需要注入創新的元素外，企業經營管理的體質也是非常重要的一環。

根據周建宏觀察，不少新創企業搶賺機會財，但卻忽略企業長期經營需要具備的多元管理能力，未能創造出有效且可行之長遠的商業模式，或者不知該如何導入企業所需的關鍵資源。

周建宏認為，台灣產業未來的機會在於創新，新創企業首要克服拓荒期從 0 到 1 的過程，但如果要把眼光從當下的生存競爭放遠到長期經營，就會知道資金不會是唯一的關鍵資源，要如何隨著企業規模的發展，逐步調整出一個經得起商業環境考驗的體質，是新創企業的大挑戰。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲認為，PwC’s Scale-up 創業成長加速器不僅希望成為新創企業規模成長的推手，同時也能協助大型企業與投資人，進行投前評估與投後管理，創造更多投資新創企業的成功案例。