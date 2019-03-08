蘋果及非蘋客戶需求均低迷 玉晶光2月營收 創101個月新低

蘋果新手機銷售失利，加上整體智慧型手機銷售疲弱，包括大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) ，2018 年營收、獲利都出現衰退，今年以來營收還處於低檔；玉晶光今 (8) 日公布 2 月營收僅 2.2 億元，創 101 個月來單月新低。

玉晶光 2 月營收 2.2 億元，月減 48.27%，年減 47.1%；累計 1-2 月營收 6.46 億元，年減 45.71%，大立光前 2 月合併營收則達 58.85 億元，年增 2.62%；包括大立光及玉晶光，仍列在蘋果昨日公布的前 200 大供應商中。

玉晶光去年第 4 季營收為 21.4 億元，年減 21%，稅後純益為 2.88 億元，年減 50%，每股純益 2.89 元；累計 2018 年全年營收為 79.27 億元，稅後純益 9.34 億元，年減 10%，每股純益為 9.36 元。去年獲利雖然衰退，但仍將配發股利，至於配發股利多寡，將視今年市場需求，以及可能所需的擴充資金決定。

玉晶光今日也公布 1 月自結獲利，單月營收 4.26 億元，年減 45%，單月稅後純益為 1920 萬元，年減 76%，單月每股稅後純益為 0.19 元。

目前手機市場銷售不振，包括蘋果與非蘋陣營低迷情況相同，玉晶光指出，公司正密切觀察，今年下半年手機市場需求復甦狀況。

玉晶光董事長陳天慶日前也指出，智慧型手機搭載光學鏡頭 3D 感測、VR/AR 等新應用，搭載鏡頭數持續增加，其中 3D 感測鏡頭由 1 顆增加為 3 顆，後置鏡頭也朝 3 鏡頭甚至 4 鏡頭發展，帶動包括大光圈、中距離及長焦鏡頭等需求。