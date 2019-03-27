距離2500公里！NTT DoCoMo攜手SONY玩轉5G遠距操控實驗

索尼 (6758-JP) 與日本行動通訊龍頭 NTT DoCoMo(9437-JP) 在週三 (27 日) 發出新聞稿表示，將共同活用在關島的 5G 測試環境來進行驗證實驗。這兩家公司將活用 NTT DoCoMo 在關島所設立的「DoCoMo 5G Open Lab GUAM」，以及 100% 子公司「DoCoMo Pacific, Inc.」在 2019 年入夏之後開始提供的戶外測試環境，對索尼所開發的「New Concept Cart SC-1」來進行遠距操控的共同實驗。

屆時，研發團隊的工作人員將借助 5G 的低延遲、超高速、高網路容量等特性，在距離關島 2500 公里遠的日本研發據點，來對索尼所負責研發，可供 3 人乘坐的「New Concept Cart SC-1」載具進行操控。

利用 5G 技術遠距操控 New Concept Cart SC-1 (圖：翻攝自 Sony - Stories

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在載具的前後左右，共裝設有 5 台超越人類視覺能力的影像感測器；位在東京的研發團隊將可透過對方向盤的控制，以及觀看 4K 顯示器上的即時畫面，來對 New Concept Cart SC-1 進行遠距駕駛的動作。

利用 5G 技術遠距操控 New Concept Cart SC-1 (圖：翻攝自 Sony - Stories

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此外，在車內的 4K 顯示器將取代車窗，會將攝影機所捕捉到的車外畫面直接顯示在螢幕上，運用擴增實境 (AR)、混合實境 (MR) 技術，在 4K 螢幕上顯示許多資訊及 CG。

團隊將透過實驗的結果，來確認通訊品質以及所需的必要傳輸速度。

NTT DoCoMo 在 27 日所設立的「DoCoMo 5G Open Lab GUAM」將提供 5G 技術的測試環境，並委由「DoCoMo Pacific, Inc.」來負責營運。在 5G 實驗所需的基地台及影像傳輸設備等，也都將免費提供給合作廠商們使用。

而這次則是索尼與 NTT DoCoMo 第二度共同攜手進行 5G 的驗證實驗。