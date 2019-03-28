合併是生技轉型的萬靈丹？

【文／徐玉君】

上周，安成藥將被收購私有化下市及集團旗下公司合併的訊息，雖然沒有掀起驚滔駭浪，卻也讓國內的生技話題又多了起來，尤其艾威群／美時合併入股的開花結果效益幾乎占滿媒體版面，那麼，合併真的會是生技業的轉型萬靈丹嗎？

安成藥創生技私有化首例

筆者於二○三○期的《焦點議題》中，就艾威群之於美時的指標性意義，探討國內生技業打國際盃應有的省思，結論是生技公司與國際企業的策略合作或併購，相較於集團內部的整併效益或許會強上許多。如今，安成藥透過集團內部的加陳藥業收購下市，董事長陳志明的長期考量是甚麼？如果真的只是到其他市場掛牌籌資，那就真的不是陳志明了。

要說陳志明的口袋有多深，眾所皆知，他在美國兩度創業成就數百億元身價，不缺在資本市場募資這回事，只是當時頂著學名藥四大天王之一的光環回台掛牌，卻在上櫃六年的時間中，沒有交出獲利成績單，這個結果勢必讓陳志明如鯁在喉，只是以這樣一個在學名藥領域有著數十年經驗的老船長，因為市場的競爭加劇、法規的趨嚴，而面對非轉型不可的私有化下市決定，顯見學名藥市場已經進入另一個更嚴苛的階段。

先是整個藥品市場的生態變化，尤其美ＦＤＡ於二○一四年更改部分遊戲規則（增加藥品上市前送審的批次，由三次增到四次），再者一六年原料藥專利懸崖，讓原本想要大賺一筆的學名藥廠，忽略原料藥廠透過專利訴訟，就能將學名藥廠拒之門外，尤其美國，只要原料藥廠透過控告原料藥專利侵權，就可使得學名藥的批准自動推遲三○個月；此外，專利藥廠為了延長專利時間，在專利未到期前也會先授權給學名藥廠（ＡＧ）銷售搶市占，為了搶市占藥廠也向下游通路進行整併，這樣的趨勢，讓整個學名藥市場增加了原廠藥的競爭，以及利潤被壓縮的窘境。

因應市場、政策的轉變

再者是政策面，ＦＤＡ推行加速審查法規，讓一八年ＦＤＡ核准的藥品創下歷史新高，儘管藥證取得速度加快；反過來說，也是競爭者加劇的象徵，既有的產品線很快就會面對新進者的挑戰，導致價格加速下跌。且近年來美國前二○大暢銷藥，超過十個屬於生物藥，並占了暢銷藥銷售金額的七成，再搶大藥的學名藥機會財不再，除非能發展出新劑型、新適應症甚至新藥。

面臨這麼嚴苛的市場變化，眼前的學名藥廠確實都在積極拚轉型，安成藥的下市，目的或許就是為了尋求轉型的契機，然轉型必得需要大筆資金挹注，是否因此擔心一般小股東陷於風險中，所以才自己買回自家股權，並且讓轉型決策有較大、較快的執行力，這些恐怕還要再觀察陳志明的下一步。

來源：《先探投資週刊》 2032 期

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