李克強：保障外資、經濟正穩定發展

中國國務院總理李克強今 (28) 日在博鰲亞洲論壇演講時表示，中國將公平對待內外資企業，確實維護各產業合法權益。在今年 6 月前，中國會再次修訂頒布外商准入負面清單。此外，加強保護知識財產權是中國政府的一貫立場。

目前，專利法修正案草案已經提請中國全國人大常委會審議。這次修法將引入加倍懲罰的賠償機制、大幅提高法定賠償金額，要讓侵權者付出無法承受的代價，且不允許強制轉讓技術。

此外，中國還將健全外商投資企業申訴工作機制，使中國政府與外商溝通協調管道暢通，成為維護外資企業合法權益的有效平台。

圖: AFP

對於中國經濟的看法，李克強指出，中國經濟正穩定發展，且已經出現一些正面的變化，市場預期已明顯改善。特別是進入 3 月份，日均發電量、用電量成長達到兩位數，進出口、貨物運輸等漲幅也有所加速。

同時，他再度強調今年中國經濟不確定因子變多，外在環境影響中國經濟的風險上升，以月度和季度來看中國經濟變化恐會增加。不過，中國政府已經有充足的備用工具，來因應局勢變化。

中國不會再實施「大水漫灌」式的刺激政策，中國會堅持以調結構，刺激市場活力，增加內生成長動力，來對抗經濟下滑壓力，並保持中國經濟長期穩定成長。觀察中國經濟，及判斷總體經濟走勢，應拉長時間軸，重點放在看全年、看整體、看趨勢。