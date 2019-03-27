經濟疲弱 中國1-2月份工業企業利潤年減14%

中國統計局 3 月 27 日公布 1-2 月份，中國規模以上工業企業利潤總額達人民幣 7080 億元，年減 14%。在剔除春節因素後，規模以上工業企業利潤總額與去年同期略為下滑。

而去年 12 月份規模以上工業企業利潤總額年減 1.9%，去年全年為成長 10.3%。

其中，1 至 2 月份，在 41 個工業產業中，有 20 個產業利潤呈現年增，1 個保持不變，20 個產業出現衰退。其中以開採黑色金屬產業利潤年增率最高，達 130%，而石油、煤炭及其他燃料加工業下降 70.4%，表現最差。

圖: AFP

其它重要產業中，汽車製造業利潤呈現年減 42%、計算機、通信和其他電子設備製造業下降 21.6%、酒、飲料和精製茶製造業則成長 23.3%。

2 月底，規模以上工業企業資產負債率為 56.9%，比去年同期下降 0.2 個百分點。其中，國營企業資產負債率為 58.6%，比去年同期下滑 1 個百分點，顯示國營企業去槓桿逐漸展現成效。

中國統計局官員對於公布的數據表示，今年前兩個月份工業利潤下降的主因在於，部分重點產業獲利下滑，及春節假期因素影響。汽車、石油加工、鋼鐵、化工等主要產業獲利下滑幅度大影響最為嚴重。

該官員進一步表示，與去年 1 至 2 月份相比，今年春節假期對工業企業生產營運影響週期更長，對企業生產經營帶來更大衝擊。此外，工業生產、銷售成長均有所減緩，在一定程度也影響企業獲利表現。