營收大幅成長優質好股

【撰文／黃清照】

美股自上周結算後，出現較大幅度的拉回整理，跟台股連動較大的費半指數，也在上周五創下波段新高 1450.7 點，即將挑戰歷史高點，整體多方趨勢不變，但投資朋友請注意，美股漲勢凌厲，自今年一月以來已經上漲 14.8% 了，在這邊追多不是明智的選擇，反倒是我一在強調今年最看好的香港及大陸股市，指數向上空間仍大，上證指數今天也出現跌破月線的拉回，但整體偏多格局不變，我強調這是一個千載難逢的好買點不可錯過，可以逢低布局。

前幾期推薦的嘉澤 (3533) 又創下新高 261 元，嘉澤業績好，股價拉回到 250 以下出現買點，投資人千萬別錯過。本期推薦的是年線以下、業績成長的低基期蘋概股 GIS-KY(6456)。

業成：

今年 EPS 可達 11 元，股價嚴重低估，蘋概股當中業成 (6456) 從去年高點 379 元一路修正到低點 82.1 元跌幅相當 78％，長線投資價值已浮現，今年 EPS 預估 11 元，去年前三季 EPS 達 6.92 元，第四季營收 356.75 億元，主因就是受惠 iPhone XR 外掛式觸控貼合業務進入出貨高峰與 iPad Pro 新品發表，今年三星 S10 與 S10 Plus 採用高通超聲波屏下指紋辨識解決方案，而後段配合的觸控模組則是由 GIS-KY 業成、歐菲光供應，而 GIS-KY 業成與高通合作開發的超聲波指紋辨識觸控產品，今年進入到第 3 代，除了正式供貨給三星 S10、S10 Plus 旗艦機種，也鎖定可撓式 AMOLED 面板應用，業成 2 月營收表現不俗，單月營收 87.07 億元，較上月減少 14.8%，較去年同期則大幅成長 57.47%，彌補蘋果訂單下滑的缺口，而我早在 1315 期已推薦過業成當時股價百元不到，近期創下波段高點 127.5 元，本益比不到 10 倍，為優質的低本益比好股。

來源：《萬寶週刊》 1326 期

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