精選50檔年報選黑馬

【撰文／張文赫】

3 月 25 日全球股市黑天鵝再現，全球股市重挫，美國 2 月赤字創下新高，經濟成長率蒙上陰影，而美債殖利率曲線 10 年期與 3 個月期利差出現倒掛，為 2007 年以來首見，市場擔憂經濟衰退，恐慌指數 VIX 一路飆高真的要來了嗎？回顧歷史，過去的經濟衰退之前，殖利率曲線反轉連續 10 天，而 3 月 25 日只是第一天，而且就算反轉維持 10 天或更長時間，經濟衰退可能也不會迫在眉睫。過去 6 次殖利率曲線曾出現長時間的反轉，並反轉後 2 年內出現經濟衰退，平均範圍介於 140～487 天內。

根據瑞士信貸的數據顯示，在殖利率曲線倒掛後的 18 個月內，股市平均上漲約 15％，倒掛後約 24 個月經濟走向衰退，倒掛三年後，標準普爾 500 指數平均上漲 2％。最近的經濟衰退是 2008 年的金融風暴，發生在 2005 年 12 月 30 日 2 年期和 10 年期殖利率曲線倒掛的 24 個月之後，當時股市在倒掛後 18 個月還有 18.4％的漲幅，24 個月報酬率為 17％。

因此股市要反轉向下還言之過早，台股這波從 11 月的低點漲到 10667，漲幅有 1300 點，3 月 25 日的空方缺口，表示多方趨勢反轉變成震盪盤，外資期貨多單高達 5.7 萬口，籌碼面偏多，但個股強若開始分歧。

年報好股價大漲

比起任何題材、利多等，獲利數字才是真正股價上漲最大的支撐，2018 年年報至 3 月 31 日止將全數公布完畢，好公司股價一路大漲，如近期漲幅飆悍的敦陽科 (2480)，去年 EPS 3.8 元年增 48.4％，今年預估 4.2 元還能成長 10.5％，投信、外資一路大買，股價漲到 59.4 元波段新高；上銓(3363) 去年 EPS 2.48 元年增 206.2％，今年預估 3.3 元還能成長 33％，投信、外資一路大買，股價漲到 50.4 元波段新高；易華電 (6552)、勤誠(8210)、尚凡(5278)、健策(3653)、力致(3483) 等，去年獲利都跳升，都成為了今年的新飆股，漲幅幾乎都超過 50％，在這些股票大漲後，還有許多尚未大漲的年報股等著各位彎腰撿黃金，參考附表 50 檔年報成長股。

志超本益比 7.5 倍 公司加碼庫藏股

志超 (8213) 以生產光電板、車用板及 NB 板為主，以去年產品結構來看，光電板約佔 40％，NB 板約佔 30％，其他則包含電視板、車用、工業、網通等。旗下生產基地包括台灣平鎮、高雄，以及大陸無錫、蘇州、中山、遂寧、江陰。產能總計有 900 萬平方呎，利用率一直維持在不錯的水準。受惠於光電板及 NB 板業績持穩，以及看好未來車用電子領域的高成長性，再加上伺服器、網通等產品有望搭上 5G 高速網路熱潮，長期趨勢看好。

志超 2008 年入主統盟 (5480)，並握有 50.21％的股權，去年 12 月以 15.5 元 100％收購統盟，將產能做最有效的配置，藉由整合後勤平台，以節省成本支出，提升營運效率。志超去年 EPS 4.38 元、統盟 1.6 元，若即使今年統盟營運不成長的情況下，將貢獻智超約 EPS 1 元，因此保守估計志超今年 EPS 5 元起跳，更狂的是志超宣布規劃買回庫藏股 22.6～48.5 元，共 2300 張，公司竟然不在低檔發庫藏股，後市自然有看頭，外資大買，股價創下 4 年新高，完成大底。

來源：《萬寶週刊》 1326 期

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