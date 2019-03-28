南茂搭上COF漲價風

【撰文／黃清照】

Q1 大盤漲逾千點，季底法人作結帳震盪難免，FED 今年很有可能不升息的情況下，資金行情不變，Q2 仍是電子淡季，少數產品缺貨漲價的股票如明基材 (8215)、欣興(3037) 及南茂 (8150) 等，業績可望先行走高，偏光片大廠明基材受惠中國大陸 10 代線面板產能開出，雖然面板價格跌，但面板零組件偏光片日、韓原料商節制產能，造成偏光片供應吃緊，國內另一偏光片大廠誠美材 (4960) 傳出資金周轉問題，導致生產受阻，進一步推升偏光片報價，估計明基材今年 EPS 將從去年的 1.02 元成到 1.5-1.9 元，今年來股價大漲 8 成，是 Q1 大飆股，基期墊高後，Q2 再漲幅度應該不會像 Q1，前期分析看好欣興搭上 5G 商機，受惠 ABF 基板供不應求，今年來股價漲逾 3 成，同業南電漲幅 2 成多落後欣興，南電 ABF 佔比高於欣興及景碩，加上南電擴產效益將從 Q2 開始顯現，Q2 可望補漲。

COF 手機封裝成趨勢

相對明基材及欣興今年分別大漲 8 成及 3 成，也吹漲價風的南茂只漲 3％實在委屈，南茂是全球第二大記憶體與面板驅動 IC 封測廠，目前智慧型手機採全螢幕及窄邊框設計已成趨勢，手機大廠積極導入整合觸控功能的面板驅動 IC(TDDI)，手機封裝形式從玻璃覆晶封裝 COG 改採薄膜覆晶封裝 COF，因為 COF 可將驅動 IC 及其電子零件直接安放於薄膜上，省去傳統的 PCB，達到更輕薄短小的目的，智慧手機全面採用 COF 封裝，導致 COF 測試及 COF 基板供給告急，估計進入 Q2 後供需更加失衡，最快 Q2 就可能會漲價，南茂轉投資的易華電 (3552) 專門生產 COF 基板，受惠程度大，估計今年 EPS 上看 7 元比去年 2.2 元大增 3 倍，股價已連漲 4 季，從去年 Q2 約 50 元附近開始漲到今年 Q1 最高 156.5 元，股價也是翻 3 倍，持有 19.1％易華電股權的南茂，具有低基期優勢，值得留意。

來源：《萬寶週刊》 1326 期

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