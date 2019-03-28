嘉裕(1417)、環球晶(6488)、晶彩科(3535)、光罩(2338)、新普(6121)

嘉裕 (1417)：董事會決兩階段減資，除減資 10.9 億元打消累虧之外，另外再現金減資 8.09 億元，嘉裕今年雖維持零配息，但股東透過現金減資可拿回 2.9877 元的現金，今年如轉盈，則明年即有機會發放股利。股價連續兩日跳空漲停，創下波段新高 6.09 元。

環球晶 (6488)：12 吋合約客戶占比高達九成，8 吋合約客戶亦達八成，另外在南韓新建的 12 吋廠，客戶簽訂長達五年的長約，整體營運審慎樂觀。股價拉回後呈現盤整格局，今天盤中重返 300 元大關，漲幅逾 3%，短線上觀察能否站穩月線，作為股價轉強的關鍵。



晶彩科 (3535)：自結 2 月份 EPS 0.92 元後，由於獲利表現驚人，晶彩科受惠大陸 LCD 產線大舉開出，設備需求成長，去年又獲由田(3455) 入股加持，晶彩科營運效益顯現。今日股價再創波段新高 37.9 元，下檔以五日線為支撐，不跌破則維持強勢格局。



光罩 (2338)：美祿與台積電擴大釋單，今年營運無虞，市場預估今年公司每股淨利將有機會挑戰 4 元，較去年大增三倍以上。今日股價再創波段新高 28 元，漲幅逾 4%。



新普 (6121)：伺服器電池將於第二季出貨，且有電動自行車、Air Pods 以及資料中心備援電池(BBU) 需求帶動出貨量，外資上調目標價由 240 調高至 300 元。今日成交量明顯放大，創下波段新高 266 元，漲幅逾 8%。