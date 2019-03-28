減資＋配息激勵 中華股價跳空鎖漲停 創7個月來新高

中華車 (2204) 擬配發現金股利 1.7 元，殖利率為高達 7%，加上辦理現金減資 60%，每股退還給股東 6 元，等於股東每仟股可領到 7700 元現金，激勵今天股價開盤跳空漲停以 26.7 元鎖住，創下去年 8 月以來新高價，掛買張數高達近 33 萬張。中華車昨天董事會通過財報及股利政策。2018 年營收為 348.73 億元，稅後淨利為 35.93 億元，每股稅後盈餘 2.64 元。擬配發 1.7 元現金股利，配發率為 64%。



此外，中華車目前帳上現金約 127.37 億元，宣布進行現金減資 83.04 億元，減資比率為 60%，每股退還給股東 6 元，加上擬配發現金股利 1.7 元，則股東每股可領回 7.7 元，也就是說，每仟股可領到 7700 元現金，減資後資本額為 55.36 億元。