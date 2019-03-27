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嘉裕「資」色美 兩階段減資 股東每股拿近3元 明年拼發股利

※來源：財訊快報

嘉裕 (1417) 週二 (26 日) 董事會決兩階段減資，除減資 10.9 億元打消累虧之外，另外再現金減資 8.09 億元，換言之，嘉裕今年雖維持零配息，但股東透過現金減資可拿回 2.9877 元的現金，今年如轉盈，則明年即有機會發放股利。嘉裕週三 (27 日) 股價在此消息激勵之下跳空大漲，並旋即亮燈漲停鎖死，來到 5.54 元價位。該公司到去年已經是連續第四年虧損，去年第四季虧損擴大到 0.85 億元，全年虧損 2.34 億元，每股虧損約 0.62 元。董事會決定不配股，為連續第五年為配發任何股利。

不過，嘉裕財務體質尚稱健全，截至去年第三季底，每股淨值 8.99 元，負債比率不到 20%，且與母公司裕隆 (2201) 一樣屬資產股，包括持有逾 1.7 萬張上海商銀 (5876) 股票，目前市值逾 8 億元，每股市值超過 4 元，以及多處店面、北市仁愛路總公司與楊梅廠房。

換言之，這些尚未重估的資產，如果有機會處分，或者搭配本業好轉，對於兩階段減資、股本剩下不到 19 億元的嘉裕，是否有機會重啟配息，引發市場關注，帶動股價勁揚。

根據公告，嘉裕目前累積虧損達 10.9 億元，該公司董事會決定第一階段辦理 10.9 億元的減資案，以彌補虧損，減資比率達 28.6969%，減資後股本為 27.09 億元；第二階段則將辦理現金減資，額度 8.09 億元，減資比率 29.8768%，減資後股本僅剩下 18.99 億元。

兩次減資幅度合計共 58.5737%，預計每股淨值也將回升到 10 元票面以上，而股東今年也將透過現金減資，拿回每股共 2.9877 元的現金。兩階段減資案將在 6/14 股東會討論。
 

 

 

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