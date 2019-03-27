嘉裕「資」色美 兩階段減資 股東每股拿近3元 明年拼發股利

嘉裕 (1417) 週二 (26 日) 董事會決兩階段減資，除減資 10.9 億元打消累虧之外，另外再現金減資 8.09 億元，換言之，嘉裕今年雖維持零配息，但股東透過現金減資可拿回 2.9877 元的現金，今年如轉盈，則明年即有機會發放股利。嘉裕週三 (27 日) 股價在此消息激勵之下跳空大漲，並旋即亮燈漲停鎖死，來到 5.54 元價位。該公司到去年已經是連續第四年虧損，去年第四季虧損擴大到 0.85 億元，全年虧損 2.34 億元，每股虧損約 0.62 元。董事會決定不配股，為連續第五年為配發任何股利。



不過，嘉裕財務體質尚稱健全，截至去年第三季底，每股淨值 8.99 元，負債比率不到 20%，且與母公司裕隆 (2201) 一樣屬資產股，包括持有逾 1.7 萬張上海商銀 (5876) 股票，目前市值逾 8 億元，每股市值超過 4 元，以及多處店面、北市仁愛路總公司與楊梅廠房。



換言之，這些尚未重估的資產，如果有機會處分，或者搭配本業好轉，對於兩階段減資、股本剩下不到 19 億元的嘉裕，是否有機會重啟配息，引發市場關注，帶動股價勁揚。



根據公告，嘉裕目前累積虧損達 10.9 億元，該公司董事會決定第一階段辦理 10.9 億元的減資案，以彌補虧損，減資比率達 28.6969%，減資後股本為 27.09 億元；第二階段則將辦理現金減資，額度 8.09 億元，減資比率 29.8768%，減資後股本僅剩下 18.99 億元。



兩次減資幅度合計共 58.5737%，預計每股淨值也將回升到 10 元票面以上，而股東今年也將透過現金減資，拿回每股共 2.9877 元的現金。兩階段減資案將在 6/14 股東會討論。

