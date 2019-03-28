〈群益期貨〉全球貨幣轉寬鬆下日圓為何走強 又影響了什麼

大家所熟知的股市上漲時，日圓走跌，股市下跌時，避險買盤會激勵日圓走高，即所謂的「Carry Trade」，然而 3/15 以來其實日股是漲的，但日幣沒有跌反而是被推升的，日幣一向被視為是避險性的貨幣，春江水暖鴨先知，日圓是否掌握了什麼特殊的訊息，觀察同質性的避險商品 - 債券，從上週聯準會「鴿聲四起」，利率走跌的預期下，債券市場受到資金的吹捧而走高，可以理解日圓的強勢。

除此之外，英國脫歐的延宕，最近土耳其里拉暴漲暴跌，昨天隔夜互換利率暴漲，由 700% 漲至 1200%，一週互換利率也由 24% 漲至 280%，五年期信用違約 CDS 飇升 441 個基點，債務保險成本升至六個月來新高，MSCI 土耳其 ETF 下挫 8%，連帶巴西貨幣里爾也跟著暴跌，新興市場貨幣的走跌，提昇了其出口的競爭力，往往會間接造成原物料價格的走跌，通膨降溫，更加推升債券走強，形成正循環。

另外我們也關心到，中美之間展開第八輪的經貿談判，雙方態度變得更加的強硬，加拿大對美國不取消鋼鋁關稅也發出了強烈不滿的聲音，川普槍口又對準歐洲，欲打開歐洲農產品市場，雙方可能又會激起汽車關稅大戰等，近期日圓走升、中國對能源車補貼新政落地、汽車關稅戰等的議題，使得日本橡膠最近成為最大的受害者。

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