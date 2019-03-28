前蘋果執行長: 蘋果下個商機將是醫療科技

據 CNBC 引述前蘋果執行長 John Sculley 表示，蘋果 (AAPL-US) 將下一個目標放在醫療科技發展。未來將可能開發創新產品，且不僅只是硬體配件，還包括了訂閱服務，他認為將有許多利益可圖。

在 1983 年到 1993 年之間擔任蘋果 CEO 的史考利在 CNBC 訪談中說道:「傳感器和演算法的技術將越來越進步，再過幾年，蘋果不再只是追求裝置上的創新」

他補充道:「我們將看見實質技術層面的發明，像是醫療訂閱服務，將帶給蘋果可觀的利潤和營收，受益的不光是蘋果，亞馬遜 (AMZN-US) 也將因此受惠」

對這次蘋果發表會上的新聞訂閱服務，高盛分析師 Rod Hall 說道:「調查顯示用戶對此更新服務較沒反應，我們期待蘋果能將焦點重新拉回銷售業績放緩的 iphone 身上」

然而史考利在訪談中被問到對這次蘋果發表會上的新聞訂閱服務，表示蘋果可望透過這一重大改變來帶動 iPhone 的買氣。

「既然現在有各式各樣能安裝各種 app 的 iPhone 款式，蘋果正另循途徑來開發能夠整合進蘋果裝置的系統服務。」

「搭配上消費者持有的裝置，蘋果現在想要攻進醫療訂閱服務還算早，也許將帶給蘋果大幅的營收成長，或許不是市場最大型股票，但可能是成長幅度最顯著的。」

(圖: AFP)

實際上，醫療與科技的結合也陸續出現在生活中，例如蘋果的 Apple Watch 已經能夠追蹤到心電圖和心律。史考利說道:「例如像非侵入式的血糖檢測系統等發明，以後我們將能夠透過網路傳送這些數據給醫生。使用者信任他們的醫生會保護他們的隱私，而蘋果向來以保護隱私著稱，因此這項醫療服務完全是可行的」