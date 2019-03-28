親中？川普會面谷歌CEO 討論政治公正性議題

美國總統川普週三 (27 日) 表示，與谷歌執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 會面愉快，雙方討論政治公平性和谷歌中國交易的議題。

美國總統川普發文表示：「會議結束得很好！我剛剛見到谷歌執行長皮查伊 (Sundar Pichai)，很明顯他做得很好。他強烈表示，他完全效力於於美國軍方，而不是中國軍方。」

美國總統川普發文谷歌是親美立場。 (圖：翻攝美國總統川普推特)

谷歌聲明內容提到：「我們很高興能與川普總統就投資美國勞力市場的未來、新興技術發展，以及我們與美國政府合作的持續承諾，進行富有成效的對談。」

美國總統川普和谷歌執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 的會面，似乎是積極的舉措。

此前，Google 計畫推出中國版搜尋引擎的計畫，引發中國政府監控谷歌網路服務體系的擔憂。

皮查伊去年 12 月出席國會後，承諾聯邦政府進行更多接觸而促成的長期計劃會談。

皮查伊與政府和國會數十人就一系列主題進行了會晤，包括隱私權立法和貿易議題。

「Idiot」關鍵字熱搜人物

去年下半年谷歌積極重返中國市場，開發中國版搜尋引擎計畫，代號為 Dragonfly。

美國總統川普是被 SEO 認證的「Idiot」，引發谷歌搜尋引擎是否存在政治偏見的疑慮。(圖：翻攝谷歌官網)

這是為符合中國政府嚴格的網際網路法律規範孕育而生的計畫，然而，共和黨不斷批評谷歌的搜尋平台存在政治偏見。

谷歌搜尋引擎是否存在政治偏見？去年底美國國會一場聽證會上，民主黨籍眾議員洛夫葛林 (Zoe Lofgren) 對皮查伊的質詢，引發各界關注。

洛夫葛林質問皮查伊，為什麼谷歌圖片搜尋「白痴 (idiot)」，第一頁圖片大多數顯示美國總統川普？

皮查伊當時回應，我們的演算法沒有一絲政治立場，谷歌搜尋引擎系統作業並未涉及任何人為操控，也沒有政治偏見。

川普此前表示，Google、推特和臉書真的是踏入非常令人不安的領域，