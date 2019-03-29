「TA光點計畫2.0」台中登場   助企業「賣」向全球

數位貿易已成全球趨勢，看好台灣的高度競爭力，亞馬遜全球開店（Amazon Global Selling）攜手貿協、臺中市政府濟發展局及手工具工業同業公會，28 日舉辦「TA 光點計畫 2.0 - 跨境電商新契機研討會」，協助業者上架亞馬遜，把握商機、「賣」向全球。

「TA 光點計畫 2.0」是以亞馬遜美國及日本市場「Home & Home Improvement」品類為首要目標，招募優質廠商，並由專業團隊提供選品、上架、資料分析等培訓。

亞馬遜全球開店台灣區總經理林惠君表示，在全台灣範圍內，會根據產業聚落特色提供定向扶持，而臺中是手工具、自行車、健身器材等產業聚落所在地，這些都是亞馬遜「Home & Home Improvement」品類中的熱銷商品，商機巨大。

跨境電子商務可以幫助台灣企業以輕量化的投入、資料化的運營，直接對接亞馬遜全球超過 3 億的活躍用戶，以及數百萬的企業與機構買家，更便捷地走向海外市場。

亞馬遜全球開店於 2017 年 4 月在台灣成立常駐專業招募服務團隊，與貿協共同協助台灣業者以跨境電商形式拓展對外貿易。兩年來，成效顯著，眾多台灣業者順利實現了由傳統外貿向跨境電商的轉型與升級，並借由創新的產品逐漸成長為深受海外消費者喜愛的國際品牌。



2018 年雙方合作啟動的第一屆「 TA 光點系列計畫」，已成功輔導 50 家台灣優秀企業上架亞馬遜美國，開創銷售佳績。重點關注「Home & Home Improvement」品類，源於亞馬遜美國跟日本的智慧家電、居家用品及 DIY 市場需求巨大。

根據資料顯示，2018 年美國家居裝修市場規模預估達 3,980 億美元，較 2017 年增長 6.3%。與此同時，家居用品也是日本電商市場銷售前三的品類，市場規模極為可觀。

為了協助更多台灣業者前進海外國際市場，「TA 光點計畫 2.0」今年將在台灣北、中、南巡迴舉辦研討會，下一站將於 5 月下旬在新北市登場，讓企業及早數位布局，善用跨境電子商務平臺及雲端，打造 B2B2C 智慧貿易，因應瞬息萬變的經貿環境和挑戰。