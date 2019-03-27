米其林必比登推介名單出爐 新增12家平價餐廳

在《台北米其林指南 2019》星級餐廳榜單揭曉之前，米其林今 (27) 日公布本屆指南新上榜的 12 家「必比登推介」名單，包括阿城鵝肉、阿國切仔麵、欣葉小聚今品等知名店鋪。

「必比登推介」是米其林評審員評估餐館供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易但不失精巧，且所提供的三道料理價位上不超過 1300 元。

此次「必比登推介」名單如下：

阿城鵝肉：中山區的台菜餐廳，是土城總店於 2010 開業的分店，鵝肉有白切和煙燻兩種口味，而煙燻口味是招牌。

阿國切仔麵：大同區的麵店，位於寧夏市場旁，湯頭是每天用豬骨熬煮數小時的清湯。

四川吳抄手：大安區的川菜館，60 多年前以一家小麵館起家，招牌的紅油豬肉水餃用的是豬後腿肉，菜單每季都會有變化。

都一處：信義區的北平菜館，擁有 60 多年的歷史，菜色豐富多元，皆傳授自店老闆的曾叔，他曾是清朝慈禧太后的御廚；其中，酥脆多汁的「炸丸子」採用豬後腿肉切塊製成，是必點菜色。

人和園：中山區的滇菜館，自 1956 年以來一直供應正統的雲南美食，驚豔料理是「豇豆釀百花」，用豇豆包裹碎蝦仁。

賣麵炎仔：大同區的麵攤，位在一棟舊式公寓的 1 樓，已有 80 多年的歷史，可選擇用豬骨熬成的湯麵配上美味的內臟和雞肉，也可以選擇用甜醬調味的乾麵。

女娘的店：士林區的台菜餐廳，裝潢採 1950 年代的農舍風格，並以店老闆故鄉的紀念品做裝飾，招牌菜「古早味烘肉」選用當天現宰的黑豬肉。

榮榮園：大安區的江浙菜館，主廚在店裡已掌廚 30 年，每道菜皆維持 1965 年開店以來的製作方式；必嚐的美食「烤排骨」是以洋蔥湯慢火燉煮 6 小時，再用「光餅」夾著吃。

番紅花：士林區的印度餐館，招牌菜是「喀拉拉雞肉咖哩」和「芫荽雞肉咖哩」，店內還有廚師在角落製作印度烤餅。

欣葉小聚今品：南港區的台菜餐廳，是老字號「欣葉台菜」的姊妹店，菜色是台式合菜，其招牌菜如「青龍皮皮挫」、「蛋煎干貝絲瓜」，都是其他店吃不到的原創料理。

天下三絕：大安區的麵館，招牌菜「天下三絕牛肉麵」使用牛尾、腱心肉、牛腱、牛筋 4 個不同部位。

義興樓：文山區的台菜餐廳，創始於 1938 年，目前是由第四代傳承經營，招牌菜「金錢蝦餅」內裹鮮蝦餡料和豬後腿油。