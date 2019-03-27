達方發表自有品牌BESV五大車款 搶攻電動自行車商機

達方 (8163) 智慧動能自行車領導品牌 BESV 於今 (27) 日登場「2019 台北國際自行車展」展示智慧動能公路車、摺疊車、都市車、登山車，以及 BESV 聯名車款等五大系列車款，達方以自身充電、電源管理技術為基礎，開發電動自行車整合式電池設計和後驅馬達，接獲零組件 OEM 代工訂單，亦推出自有品牌電動自行車，出貨量成長挹注下，綠能事業營收比重由前年 8%，提升到去年 10%。電動自行車為自行車市場發展的新興趨勢，去年歐美市場銷售數量達 210 萬台，根據研究機構預估，2025 年可望成長到 380 萬台，為了加速綠能產業 (電動自行車、儲能產品) 布局，日前達方通過斥資 7.2 億元取得高階自行車組裝廠世同金屬 6 成持股，世同金屬客戶群遍及北美洲、歐洲的高端主流品牌，擁有台灣、德國兩大生產據點。



此次自行車展，達方展出 JR1、JF1 兩種智慧動能公路車，PS 系列智慧動能折疊車、CF 系列智慧都市車款、TR 系列智慧動能登山車，以及 BESVxDEBRAND 聯合款。



受惠 MLCC 景氣高峰，達方去年合併營收為 201.1 億元，年增率 13.9%，稅後淨利為 15.2 億元，年增率 161.8%，每股稅後盈餘為 5.43 元，創下 2007 年以來新高，每股配發現金股利 3.5 元。

