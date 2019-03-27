美祿與台積擴大釋單 光罩今年獲利看增逾三倍 全年EPS有望挑戰4元

台灣光罩 (2338) 受惠於美祿與台積電 (2330) 擴大釋單，業界傳出，台灣光罩不單 3 月業績表現甚可期待，今年公司每股淨利將有機會挑戰 4 元，較去年大增三倍以上。台灣光罩因波若威 (3163) 入主後積極轉型，業界傳出，台灣光罩今年自晶圓代工投產服務的美祿科技所取得的訂單數量將明顯提高，另外，也有望自台積電端取得更多的 8 吋光罩訂單，為此，成為今年台灣光罩營運成長的主要動能。



此外，台灣光罩去年以 8 吋成熟製程的光罩服務為主，今年將延伸到 12 吋的先進製程領域，所訂購多台先進製程的電子束曝光機設備，預計今年 5 月交機，設備單價達 1000 萬美元，可生產 16 奈米製程的光罩，對公司今年下半年與後續，有不錯的加分效果。