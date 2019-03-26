〈鴻騰展望〉去年純益大增近3成 EPS 3.5美分 每股擬派息0.07港元

鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密，今 (26) 日公告去年財報，去年營收 40.06 億美元，年增 17.9%、稅後純益 2.33 億美元，年增 29.4%、每股純益 3.5 美分，公司也決議每股擬配息 0.07 港元。

鴻騰表示，去年在各產品線銷量都有顯著的成長，其中移動設備仍為最大的營收來源，年增 9.3%，主要是受惠於品牌客戶發佈的新智能手機產品及與周邊，帶動 Lightning 插頭、線材及連接器銷量。

通訊基礎設施方面，鴻騰收購安華高光學模塊業務的效益逐漸顯現，加上數據中心與服務器平台對高端 (100G) 光學模塊及 CPU 插槽的市場需求日益增長，也帶動去年通訊基礎設施的營收成長 8.5%。

而鴻騰去年併購全球知名消費電子產品品牌 Belkin International, Inc.，也大幅推升智慧家庭、智能配件的業務，去年鴻騰智慧家庭業務年增 367%、智能配件 業務年增 388%。

另外，電腦及消費性電子產品也因持續擴大遊戲機領域的市占率，年增 11.3%；汽車、工業及醫療產品則年增 38.2%。

鴻騰表示，雖然去年勞工成本增加導致營運成本增加，但銷量成長以及成本控制效益發酵，毛利率仍較前年些微增加，也推升獲利表現。