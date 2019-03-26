【倫元投顧】過去20年台股4~5月下跌機率高達85%

◆盤勢分析

昨晚美股留長下影線收小紅小黑，台股今天守穩 10 日線直接開高走高以上漲 79 點收在 10559 點，成交量為 1028 億。

一、過去 20 年歷史統計經驗，台股 4~5 月有 17 年是往下修正，就算是在多頭市場、至少也要回測季線上下。若和今年這次一樣是空頭的瘋狗浪行情、強力反彈站上下彎的年線，之前數次都是年線上下盤頭完，回檔下去破季線，可說是百分百，除非你要賭這次例外。

二、加上美股道瓊早已沒創新高、陸股今天中長黑破月線，與台彎電子外銷息息相關的兩大經濟體都已進入整理，你覺得台股還會獨強繼續一路大漲上去嗎？

三、所以對後勢看法仍不變，短線而言會在 5 日線~ 10 日線震盪幾天，強一點則來回補昨天 10535~10589 缺口來到 10600 上下，高檔震盪作頭。

四、波段而言，不論從 Fed 停止升息下修美今年經濟成長率、以及台灣外銷訂單衰退來看，短線在法人季底作帳完、以及融券回補近尾聲軋完空後，就是準備反手殺多來反應第一季財報的基本面利空。如上述所言，少則回測季線上下，深則破季線幾乎回測前低。

王信傑 分析師

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