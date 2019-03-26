【倫元投顧】近期消息面出現的利空(如長短期殖利率倒掛)，正是貿易戰的後續影響

◆盤勢分析

經過昨日的恐慌之後，今日台股轉趨平靜，小型股再度活躍盤面說明市場信心逐漸回穩，不過，因大盤成交量並未放大，顯示大買力仍處於觀望結構中；市場就是這樣，恐慌情緒來的很快，但重新凝聚信心卻會比較慢。由於重量級股票並無太大動靜，看來今日的漲升應該只是賣壓宣洩後的反彈，多頭想要進一步出擊，則首先成交量必須先回到 1200 億元以上才行，低量結構下的震盪只能是個別類股或個股的單一表現，偏向整理而非攻擊。今天 NAND Flash 龍頭 8299 群聯創下波段新高，已宣告該產業將會是美中貿易戰之後最早復甦者 (5 月可望漲價)，與 NAND 相關個股有︰8299 群聯、5289 宜鼎、8271 宇瞻、4973 廣穎、2329 華泰、6239 力成等等。

其實，近期消息面出現的利空 (如長短期殖利率倒掛)，正是貿易戰的後續影響，故只要源頭 - 貿易戰朝向正向發展，則產業面的利空因素會在下半年旺季來臨時消化，從近期得知的狀況來看，產業復甦順序將是︰NAND Flash＞工具機＞MLCC＞晶片電阻＞半導體矽晶圓＞MOSFET。雖然長線可望因貿易戰休兵而有好的發展，但中短線卻會因為股市位置已高而有拉回修正，因此，目前格局可視為「短空、中整理、長多」架構，在此結構下，「長線股拉回買」是主要的策略；至於中、短期操作可等待市場穩定度增加後，再根據各股本身的利基操作為宜。

楊天迪 分析師

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