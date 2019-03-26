是方合作微軟擴大雲端服務 今年營收獲利估將續創新高

是方 (6561-TW) 力拓雲端服務市場，今 (26) 日宣布與電信三雄以及微軟攜手打造在地化雲端服務，是方總經理劉耀元表示，今年雲端服務營收可望延續去年年增 6 成的動能，呈現高成長，全年營收獲利也將超越去年，續戰新高。

微軟正式宣布啟用是方內湖機房全新建置的台北 ExpressRoute 連線節點，此一連線解決方案，將以是方全球 MPLS-VPN 骨幹為基礎，未來企業客戶將可透過是方雲端交換中心 CCX(Chief Cloud eXchange)，在台灣及香港直接連入 Azure 全球雲平台。

是方董事長吳彥宏指出，其實去年 2 月就與微軟合作打造「Chief VPN + Azure ExpressRoute 雲服務」解決方案，隨著是方位在內湖機房的 ExpressRoute 閘口正式啟用，今年雙方合作再升級，他也透露「訂單價格不錯」，樂觀看待未來雙方合作綜效。

總經理劉耀元指出，去年雲端服務業務大幅年增 6 成，而今年來看，在國際及國產雲之相關服務強勁運轉力道帶動下，今年動能可望延續，呈現高成長，加上 IDC 網際網路資料中心進駐率逐年增加下，今年營運可望超越去年，續創新高。

是方去年營收 22.72 億元，年增 6.9%，稅後純益 4.85 億元，年增 26%，每股純益 7.41 元，營收獲利均創下歷史新高，公司也決議擬配發 7.5 元現金股利，配發率超過 100%。