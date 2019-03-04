京城建設今年高雄推案200億元史上最高 持續加碼購地中

高雄地區房地產市場交易轉熱，在地建商京城建設 (2524-TW) 今年新推案金額達 200 億元，為公司史上最大推案量，其中以「美術皇居」的 100 億元總銷量體最大，加計先前推出至今仍可銷售的建案金額 169 億元，合計今年推案金額達 369 億元。

此外，京城建設也在高雄持續在高雄加碼購地中，今日公告以 19.87 億元，每坪 229 萬元的價格，在農十六特區購入建地 868 坪，京城建設主管指出，此新購地案為 2019 年以來首宗購地，目前尚無具體推案計畫，公司目前對今年加碼購地並沒有設定上限。

京城建設去年購地金額 7.53 億元，購入建地面積 1974.29 坪，今天公布 19.87 億元在農十六特區購入建地，單筆交易已超過去年一整年。若扣除已興建中建案土地面積，京城建設手中仍有超過 1 萬坪的土地庫存可供推案。

京城建設預估 2019 金額達 200 億元，將推出的總戶數達到 813 戶，今年推出的 4 大建案包括京城大苑、美術皇居及逸文苑、閱河堤；其中並以美術皇居銷售量體最大，總銷預估超過 100 億元，戶數達 366 戶。

市場看好京城建設將是港都翻轉房地產直接受惠者，點名為入列「韓流」資產受惠股，而京城建設最新財報，去年前 3 季營收 27.05 億元，毛利率為 34.62%，稅後純益為 4.58 億元，每股純益為 1.19 元。