生技新兵普惠醫工 明日登錄興櫃買賣

生技新兵普惠醫工 (6543-TE) 去年稅前盈餘 5040 萬元，年增 86%，營運表現亮眼，普惠醫工將於 3 月 27 日登錄興櫃買賣，由宏遠證擔任輔導券商。

普惠醫工成立於 1989 年 4 月，是國內最大之塑膠注射筒供應商，公司 30 年來深耕醫療耗材之研發與製造，產品線包括注射針筒、血液透析迴路、輸液套、輸血套、安全針筒、洗腎瘻管針、頭皮針、採血器、延長管等醫療耗材，並以自有品牌 PERFECT 拓展全球市場，客戶主要為中大型醫療院所、經銷商及國際醫療器材設備商。

近年，普惠醫工營收及獲利持續提升，受惠開發新產品、新市場效益逐漸顯現，且持續擴充生產線及全球醫療產業穩定成長。

普惠醫工去年合併營收與稅前純益分別為 5.72 億元，與 5040.5 萬元，年增 7% 與 86%，營運表現亮眼。

普惠醫工指出，受慢性疾病高發生率及高齡化人口趨勢帶動，全球醫材市場需求持續成長，依 BMI 報告指出，2018 年全球醫療器材產業市場規模為 3899 億美元，2022 年可達 4902 億美元，2018 至 2022 年產值年複合成長率達 5.9%。

普惠醫工指出，旗下產品約有 36% 為血液迴路管類、25% 為輸液套類、20% 為針筒類，其他 19% 則包含延長管等醫療耗材，早期為因應各國推廣及安全針具立法，積極佈局安全針具相關產品研發及創新，並已取得多項安全型注射針筒之專利技術，且高附加價值之安全針筒及免針系列產品已於市場銷售。

血液迴路產品方面，由於洗腎耗材需求隨慢性病患增加及各國醫療照護提高，洗腎產業快速發展，普惠醫工積極切入東南亞洗腎市場並陸續取得當地產品註冊；另憑藉技術及產品品質優勢，於 2017 年正式成為國際知名醫療器材大廠供應鍊，持續擴大海外市場規模。此外，普惠醫工已具 GMP 及歐盟 CE MARK 等認證通過，將有助於產品之競爭力及市場占有率。

普惠醫工未來將以開發高經濟價值醫療器材為目標，並著重臨床市場需求醫材研發，公司將持續開發各種高階安全及免針等治療相關耗材產品，並爭取與國際大廠建立策略聯盟，增強公司成長的利基及動能。