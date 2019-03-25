中美貿易協商 還得再顛簸一番 美前財長細說原因

美國前財政部長路傑克 (Jack Lew) 週一告訴 CNBC 說，中美官員新一輪的貿易協商，將有助結束全球貿易戰，但要解決棘手問題，過程恐仍將顛簸。

過去一年，全球前二大經濟體各對數百億美元對方產品加徵關稅，結果重創了金融市場，企業與消費者信心因而大減。

華盛頓與北京的協商，耗時遠超出預期，過程中，官員還不時發表矛盾談話。

路傑克週一在北京告訴 CNBC 說：「我懷疑要解決最困難的項目，仍有一些問題需要克服。他們應該能夠有所進展，只是難以一次解決所有問題。」

美國官員將於週四前往中國，進行進一步協商，4 月初，中國官員則將往訪華盛頓，禮尚往來。

雙方貿易談判於 2 月中破裂，美國警告有非常困難的問題，仍未解決。

若雙方無法達成協議，美國已警告，將對 2000 億中國商品加徵關稅，稅率較目前的 10% 增加逾一倍。

「兩國有相撞的危險，這是兩國應避免的地方，」路傑克說。

「我們現在正處於經濟復甦的晚期，許多訊號顯示全球經濟成長放緩，」他指出。「市場波動非常不好，更重要的是，市場充滿不確定性，對投資與徵人的決議均有所不利。」

美國指控中國竊取美國企業的智慧財產權，強迫他們移轉技術給中國。白宮因而對北京施壓，要求他們改變經濟政策，並說他們透過補貼與其他的支持，讓國內企業享有不公平的優勢。

中國則說，美國發動了經濟中上，最大的貿易戰。