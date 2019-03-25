健喬1.9億元入主瑞安大藥廠 強化市場領導地位

為整併國內藥業，健喬 (4114-TW) 今日宣布，以新台幣 1.9 億元收購瑞安大藥廠股權達 67.73%，每股購買價格為新台幣 8.05 元。健喬表示，此次併購旨在加成雙邊在產品組合與產能互補的綜效，期望能透過雙邊合作，強化市場領導地位，並推動營收成長。

健喬表示，此次入主瑞安，重點為集團整體產品佈局。由於瑞安在皮膚科、中樞神經系統，胃腸道系統與抗生素用藥等領域，能與健喬既有產品相輔相成，讓產品組合更加多元，加上併購幫助健喬擴增骨科醫療器材領域，整合自身用藥產品，可望大幅提升相關領域藥品市占，進一步推升營收成長。

瑞安為國內符合 PIC/S GMP 認證的知名學名藥廠，旗下擁有國內藥證約 150 張，國外許可證近 30 張，包含日本及中國等市場。在營收表現上，該藥廠從 2016 年至 2018 年平均年營收約為新台幣 2.86 億元，營運表現穩定。

健喬集團至今已成功收購 3 間外資藥廠在台子廠，包括前德國百靈佳藥廠、前美國禮來藥廠與前瑞士諾華藥廠在台新竹子廠，以及 6 家國資製藥廠，包括信元化學製藥，以及優良化學製藥等等，強勁併購動能與效益持續爆發。

法人表示，此次入主瑞安有助健喬集團整體成長，除了強化產品組合效能以及加速產線發展，拓展至「生骨替代物」醫材領域更讓該集團產品佈局具有多元化的發展空間，達到互補效益並加大成長力度。