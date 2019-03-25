中國擴大金融業對外開放 「非禁即入」

中國人民銀行行長易綱表示，擴大金融業對外開放勢在必行，針對目前金融開放水準仍有待進一步提升，將從以下五個層面推動：持續進行金融業開放及人民幣匯率機制改革、實施准入前國民待遇加負面清單管理制度、改善金融業開放制度規則、改善經濟環境、改善金融監管等。

同時將鼓勵信託、金融租賃、汽車金融、貨幣經紀、消費金融等金融領域開放外資進入。

圖: AFP

此外，易鋼認為在目前中國貨幣政策框架下，中國人行有利率政策、存款準備金率等豐富的貨幣政策工具來因應經濟情況，並做出調整。因此，中國人行有能力防範與控制風險，而中國目前已經可以適應金融業更為開放的需求。

他也指出，全世界不少投資人都希望配置一些人民幣資產，適應這一需求需要中國提升投資的便利度，提升監管政策、會計制度、稅收制度上的透明度。

今年中國人行將研究提供各式的風險對沖工具，來提供市場足夠的流動性。因此，中國人行重點任務將於在研究如何使中國的市場能夠準確地為金融商品定價，並提供足夠的避險工具，讓各類型的投資人能夠有效地對沖及管理風險。

而 2018 年境外投資人投資中國債券市場成長人民幣 6000 億元，目前總持有金額已經超過人民幣 1.8 兆元。而 Bloomberg 正式確認將於下月起將中國債券納入彭博巴克萊債券指數。